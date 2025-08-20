سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 20 أغسطس 2025

كتبت- أمنية عاصم:



يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5152 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5197 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4547 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3897 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36376 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.







