

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 18-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4535 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3887 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3020 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36,280 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01 % إلى نحو 3336 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.