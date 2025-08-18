إعلان

المالية تعتزم طرح "صكوك محلية" بالنصف الأول من العام المالي الحالي

01:14 م الإثنين 18 أغسطس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه من المقرر طرح "صكوك محلية" خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم، أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين.

وأشار كجوك إلى أننا ملتزمين بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي.

وأضاف أننا سندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أننا لدينا رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين.

