ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والدواجن، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-8-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.53 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.79 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.75 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 91.96 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.61 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.72 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.34 جنيه، بتراجع 5.69 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه.

لتر زيت الذرة: 109.46 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.98 جنيه، بتراجع 3.48 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.68 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.75 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.09 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 124.71 جنيه، بتراجع 3.65 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.39 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 33.94 جنيه، بزيادة 3.14 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 111.43 جنيه، بزيادة 8.6 جنيه.