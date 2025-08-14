وزارة الاتصالات وشركة سيسكو تطلقان أول معمل متنقل في مصر لشهادة CCIE

كتبت- آية محمد:

أعلن المعهد القومي للاتصالات NTI إطلاق أول معمل CCIE متنقل في مصر يستضيفه مكتب سيسكو بالقاهرة، يتيح المعمل للمهندسين المتخصصين فرصة الحصول على شهادة CCIE (خبير سيسكو المعتمد في مجال الشبكات)، وهي شهادة مهنية رفيعة المستوى في مجال الشبكات، دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

ويُعد هذا المعمل جزءًا من شبكة عالمية من معامل CCIE المتنقلة، وهو متاح لمرشحي CCIE من مصر ومن جميع أنحاء العالم والمنطقة.

وتُعد شهادة CCIE معيارًا عالميًا للتميز التقني، وهي أعلى اعتماد مهني تقدمه شركة سيسكو، وتُمنح للمهندسين ذوي المعرفة التقنية والخبرة الواسعة في تصميم وتنفيذ واستكشاف أعطال الشبكات المعقدة، وهي تقنية تُمثل جوهر ثورة الذكاء الاصطناعي.

ويتماشى افتتاح أول معمل CCIE متنقل في مصر مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريب عالية التقنية للشباب، وتمكينهم من الحصول على شهادات متخصصة معترف بها دوليًا، مما يُسهم في بناء قاعدة عريضة من الكفاءات والمهنيين المؤهلين لقيادة رحلة التحول الرقمي في مصر.

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن إطلاق معمل CCIE متنقل في مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب المصرية، إذ يُتيح للمهندسين المصريين اجتياز أحد أصعب وأعرق الامتحانات العالمية في بيئة محلية معتمدة بالكامل، دون تحمل تكاليف السفر والإقامة في الخارج.

وأشار إلى أن المعهد لديه تعاون مع شركة سيسكو يمتد لأكثر من 20 عامًا، وقد أثمر عن تأهيل آلاف المتخصصين المصريين في مجال الشبكات والأمن السيبراني.

وستُعقد فترة الامتحانات الأولى بين 21 سبتمبر و2 أكتوبر 2025، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في تأهيل خبراء الشبكات في مصر.

والتسجيل مفتوح الآن على منصة سيسكو العالمية عبر الرابط التالي.. اضغط هنا