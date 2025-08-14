شروط الاشتراك والفئات المستهدفة.. تعرف على تفاصيل مسابقة "Digitopia"

كتبت- آية محمد:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة"Digitopia"، الموجهة للنشء والشباب من الصف الرابع الابتدائي وحتى سن 35 عامًا، لاكتشاف ودعم الأفكار الإبداعية والمشروعات التكنولوجية المبتكرة، يوم السبت 2 أغسطس، ومدت الوزارة فترة التسجيل حتى اليوم الخميس في منتصف الليل والتي كانت من المفترض أن تنتهي يوم 12 أغسطس.

ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة تفاصيل المسابقة:

موعد التقديم:

بدأ التسجيل يوم السبت 2 أغسطس ويستمر حتى الخميس 14 أغسطس في منتصف الليل.

مجالات المسابقة تشمل:

حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية

الفئات المستهدفة:

1- طلاب المرحلة الابتدائية "من الصف الرابع إلى السادس".

2- طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية "من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي".

3- طلاب الجامعات بمختلف التخصصات.

4- الخريجون حتى سن 35 عامًا.

الجوائز:

الجائزة الكبرى مليون جنيه.

جوائز متعددة قيمتها 10 مليون جنيه وفرص تدريبية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المطورة للتكنولوجيا.

مراحل المسابقة:

- المرحلة التمهيدية: إطلاق المبادرة وفتح باب التسجيل.

- المرحلة الأولى: جلسات تعريفية للمشاركين "أونلاين".

- المرحلة الثانية: تقديم الأفكار "أونلاين"، ثم إعلان المتأهلين للمرحلة التالية.

- المرحلة الثالثة: تحويل الأفكار إلى حلول تكنولوجية، والتحكيم وإعلان المشاركين في التصفيات النهائية.

- المرحلة الرابعة: التصفيات النهائية وإعلان الفائزين.

شروط الاشتراك:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- لا يقل عمر المتقدم عن 10 سنوات ولا يزيد عن 35 عاما حسب الفئات المحددة.

3- يجب أن يتقدم الفريق بفكرة واحدة فقط.

4- التسجيل يكون فى فريق بحد أقصى 5 أفراد.

5- يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق من نفس الفئة العمرية.

6- يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

7- على المتقدمين الالتزام بمواعيد تسليم المراحل المختلفة.

8- لا يمكن المشاركة بأكثر من فكرة واحدة لنفس الفريق.

9- يوافق جميع المشاركين على استخدام صورهم و المواد المشاركين بها لأغراض إعلامية وترويجية خاصة بالمسابقة.

لجنة التحكيم:

تضم خبراء ومتخصصين في مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، وتقوم اللجنة بتقييم الأفكار والمشروعات والحلول خلال مراحل المسابقة المختلفة.

