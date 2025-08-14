شروط الاشتراك والفئات المستهدفة.. تعرف على تفاصيل مسابقة "Digitopia"
كتبت- آية محمد:
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة"Digitopia"، الموجهة للنشء والشباب من الصف الرابع الابتدائي وحتى سن 35 عامًا، لاكتشاف ودعم الأفكار الإبداعية والمشروعات التكنولوجية المبتكرة، يوم السبت 2 أغسطس، ومدت الوزارة فترة التسجيل حتى اليوم الخميس في منتصف الليل والتي كانت من المفترض أن تنتهي يوم 12 أغسطس.
ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة تفاصيل المسابقة:
موعد التقديم:
بدأ التسجيل يوم السبت 2 أغسطس ويستمر حتى الخميس 14 أغسطس في منتصف الليل.
مجالات المسابقة تشمل:
حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية
الفئات المستهدفة:
1- طلاب المرحلة الابتدائية "من الصف الرابع إلى السادس".
2- طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية "من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الثانوي".
3- طلاب الجامعات بمختلف التخصصات.
4- الخريجون حتى سن 35 عامًا.
الجوائز:
الجائزة الكبرى مليون جنيه.
جوائز متعددة قيمتها 10 مليون جنيه وفرص تدريبية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المطورة للتكنولوجيا.
مراحل المسابقة:
- المرحلة التمهيدية: إطلاق المبادرة وفتح باب التسجيل.
- المرحلة الأولى: جلسات تعريفية للمشاركين "أونلاين".
- المرحلة الثانية: تقديم الأفكار "أونلاين"، ثم إعلان المتأهلين للمرحلة التالية.
- المرحلة الثالثة: تحويل الأفكار إلى حلول تكنولوجية، والتحكيم وإعلان المشاركين في التصفيات النهائية.
- المرحلة الرابعة: التصفيات النهائية وإعلان الفائزين.
شروط الاشتراك:
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- لا يقل عمر المتقدم عن 10 سنوات ولا يزيد عن 35 عاما حسب الفئات المحددة.
3- يجب أن يتقدم الفريق بفكرة واحدة فقط.
4- التسجيل يكون فى فريق بحد أقصى 5 أفراد.
5- يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق من نفس الفئة العمرية.
6- يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.
7- على المتقدمين الالتزام بمواعيد تسليم المراحل المختلفة.
8- لا يمكن المشاركة بأكثر من فكرة واحدة لنفس الفريق.
9- يوافق جميع المشاركين على استخدام صورهم و المواد المشاركين بها لأغراض إعلامية وترويجية خاصة بالمسابقة.
لجنة التحكيم:
تضم خبراء ومتخصصين في مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، وتقوم اللجنة بتقييم الأفكار والمشروعات والحلول خلال مراحل المسابقة المختلفة.
