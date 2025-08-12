بعد نفوق أسماك المنزلة.. الشعبة توضح كيفية التعرف على السمك السليم

كتبت- دينا كرم:

أثار نفوق كميات من الأسماك في مزارع بحيرة المنزلة مخاوف المواطنين بشأن جودة الأسماك المطروحة بالأسواق وكيفية التفرقة بين السليم منها والفاسد.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، في بيان لها، أن ظاهرة نفوق الأسماك تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل التغيرات المناخية وموجات الحر الشديدة التي يشهدها العالم حاليًا، ما أدى إلى زيادة حرارة المياه عن المستوى المناسب، وتسبب ذلك في إجهاد الأسماك ونفوقها.

وقال محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، "لمصراوي"، إن هناك خطوات بسيطة يمكن للمستهلك من خلالها التأكد من سلامة الأسماك، أولها أن تكون السمكة متماسكة وليست لينة أو "طرية".

وأضاف أنه يجب فحص رائحة السمك، فالأسماك الطازجة لا تصدر رائحة نفاذة أو كريهة، بينما الأسماك الملوثة بالمبيدات أو الفاسدة تكون رائحتها مميزة وغير طبيعية.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تعتمد على فتح خياشيم السمكة والتأكد من أن لونها أحمر زاهي، وهو مؤشر على الطزاجة.

وشدد حليم على ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المنتجات والأسعار لضمان سلامة المستهلك.

وأوضح أن نفوق الأسماك في بحيرة المنزلة لن يؤثر على حجم المعروض أو الأسعار، نظرًا لأن الموسم لم يبدأ بعد، ولتعدد مصادر الصيد الأخرى مثل نهر النيل، والبحرين الأحمر والمتوسط، وبحيرتي قارون والبردويل.

وأشار إلى أن موسم الصيد الجديد سيبدأ في 15 سبتمبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل.

