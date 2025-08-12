إعلان

ارتفاع البلطي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:50 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أسماك البلطي

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، بينما انخفض سعر كيلو الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.

