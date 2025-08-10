"الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية

كتبت- منال المصري:

كشف إبراهيم الجلاد، رئيس مجلس إدارة مصنع الجلاد ستيل، المتخصص في إنتاج ألواح الصاج المسحوب على البارد أهم محاور الخطة التوسعية للمصنع خلال الفترة المقبلة.

مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 8 آلاف إلى 16.5 ألف طن خلال 6 أشهر مقبلة.. ومطالب بمبادرة لإقراض الصناعة بفائدة منخفضة

وأوضح الجلاد خلال حديثه مع مصراوي أن المصنع يستهدف خلال الـ6 أشهر المقبلة مضاعفة طاقته الإنتاجية من 8 آلاف طن شهريا إلى 16.5 ألف طن شهريا، وذلك بعد عام واحد من افتتاحه ليصل إجمالي الإنتاج إلى 200 ألف طن سنويا، مضيفا: "نعمل على شراء المعدات والأجهزة اللازمة لتطوير منتجات المصنع والأفران حيث نعد الشركة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط في تصنيع الأفران".

وزار كامل الوزير وزير الصناعة والنقل اليوم مصنع الجلاد ستيل، في مستهل جولته التفقدية للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع.

ويقع مصنع الجلاد ستيل على مساحة 25 ألف متر مربع برأس مال 5 مليارات جنيه، ويوظف 350 عاملا. ويضم المصنع خطوط التخليل والأفران والدرفلة، والمخازن ومعرض مصغر للمنتج النهائي.

وأشاد الوزير بمنتجات مصنع الجلاد ستيل والخبرات الموجودة لدى كوادره، حيث يتميز المصنع بأن كافة أفرانه مصنعة محلياً بأيدي مهندسي المصنع.

زيادة الصادرات

وقال الجلاد إن الهدف من إنشاء المصنع في المقام الأول تغطية فجوة السوق المحلي من خلال منتج محلي بجودة عالية تنافس الصناعات الدقيقة المتمثلة في قطاع الأجهزة الكهربائية والسيارات، ما يؤدي لتنمية الصادرات وتقليل الاستيراد ويسهم في تقليل استنزاف عملة صعبة.

وأشار إبراهيم الجلاد إلى أن المصنع يعمل حاليا على تصدير نحو 25% إلى 30% من فائض انتاجه مستهدفا زيادة الحصة التصديرية إلى 40% خلال الفترة المقبلة بهدف جذب نقد أجنبي للبلاد.

وأوضح: "نصدر حاليا 3 آلاف طن شهريا من إجمالي طاقتنا الإنتاجية القائمة، وتساهم في جذب نقد أجنبي بنحو 20 إلى 30 مليون دولار سنويا".

استثمارات جديدة

يخطط الجلاد ستيل لضخ استثمارات جديدة بين 2 و3 مليارات جنيه ضمن خطته التوسعية المقبلة عبر موارده الذاتية وأرباح المصنع وجزء آخر تمويل من البنوك.

ويستهدف المصنع زيادة خطوط إنتاجه من نوعين أو 3 أنواع فقط إلى إدخال ماكينات جديدة لـ "خطوط جلفنة الصاج وعمل صاج ملون" خلال العام المقبل.

مبادرة بفائدة مدعمة لدعم الصناعة

أكد إبراهيم الجلاد على التواصل الدائم مع وزير الصناعة والنقل لتذليل أي عقبات، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة في حاجة إلى بعض الدعم لزيادة معدلات الإنتاج.

وطالب الجلاد بإتاحة مبادرة للصناعة للاقتراض بسعر فائدة منخفض بهدف تقليل تكلفة الاقتراض المرتفعة من البنوك التي تتخطى الـ 27% والتي تعد من أكبر المعوقات أمام القطاع الخاص في إتاحة منتج تنافسي ينافس الصين.

وأوضح أن قطاع الصناعة يحتاج إلى تمويل مدعم من البنوك باعتباره أهم قطاع في جذب نقد أجنبي وتشغيل أيدي عاملة.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة يتفقد مصنع "الجلاد ستيل" لانتاج الصاج المسحوب على البارد- فيديو