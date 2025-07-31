كتبت- دينا كرم:



شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومارتينا أوبيتسى، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، بمقر الوزارة فى العلمين الجديدة، توقيع اتفاقية جديدة بشروط تحفيزية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، وشركتي إيني (أيوك) وبي بي ، لبدء أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط.



ووفق بيان الوزارة اليوم تتضمن الاتفاقية حفر بئر استكشافي في منطقة التزام تمساح خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار دفع خطط البحث عن الغاز الطبيعي وتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة.



ووقع الاتفاقية كل من صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ويس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر ووائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في مصر.



وأكد بدوي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة ، والذى يركز على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة.



وأشار الوزير إلى أن منطقة التزام "تمساح" تعد نتاجاً لتعاون طويل الأمد بين هيئة البترول وإيجاس والشركاء، إلى جانب العمل الفني المتقدم والخبرة المتراكمة، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها شركتا إيني وبي بي لإطلاق موارد جديدة تعود بالنفع على الدولة وجميع الأطراف المعنية.







