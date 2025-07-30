أحدث أسعار التكييفات في السوق المصري 2025

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مع بدء موجة الحر الشديدة، تشهد مصر الآن ارتفاعًا واضحًا في الطلب على أجهزة التكييف، وقد زادت عروض كبرى العلامات التجارية مثل فريش – إل جي – شارب – ميديا – وغيرها من الماركات الأخرى تزامنًا مع الحاجة الملحة للتبريد وتعويض فترات الانقطاع المتكررة للكهرباء

وفي هذا المقال سوف نتعرف على اسعار التكييفات في مصر لعام 2025 وهناك عرض قوي على تقسيط التكييفات من أمان ستورز الان ( 0 مقدم - 0 فوائد - 0 مصاريف ادارية ) لمدة 6 شهور

أسعار التكييفات 1.5 حصان

أكثر التكييفات المستخدمة في المنازل هي التكييفات ال 1.5 حصان لأنها مناسبة مع مساحات الغرفة وتبدأ اسعار التكييفات 1.5 حصان 21.000 ألف جنيه مصري حتى 32.000 الف جنيه مصري اضغط على اسعار التكييفات 1.5 حصان لكي تتابع تحديث الأسعار

أسعار التكييفات الـ 2 حصان

التكييفات الـ 2 حصان تستخدم أكثر في الريسبشن والغرف الماستر كبيرة الحجم ويبدأ سعر التكييف الـ 2.5 حصان تكييف ال 2.5 حصان من حوالي 30.000 جنيه مصري حتى 53.000 جنيه مصري .

أسعار التكييفات 3 حصان

تكييف الـ 3 حصان يفضل استخدامه في المحلات التجارية سيكون ملائم لها وتبدأ اسعار تكييف الـ 3 حصان من 40.000 جنيه مصري حتي 60.000 جنيه مصري

أسعار التكييفات 4 حصان

تكييف الـ 4 حصان يفضل استخدامه في الكافيهات وتبدأ اسعار التكييفات ال 4 حصان 69,000 جنيه مصري حتى 130,000 جنيه مصري

أسعار التكييفات 5 حصان

تكييف الـ 5 حصان يفضل استخدامه ايضا في والكافيهات والمولات والاماكن الكبيرة ويبدأ سعر التكييف الـ 5 حصان من 80.000 ألف جنيه مصري حتى 91.000 جنيه مصرى

أسعار التكييف الصحراوى فى مصر

التكييف الصحراوي السعة الصغيرة (20 – 30 لتر): يتراوح سعرها من 2,500 إلى 4,000 جنيه.

التكييف الصحراوي السعة المتوسطة (35 – 50 لتر): يتراوح سعرها من 4,500 إلى 6,500 جنيه.

التكييف الصحراوي السعة الكبيرة (60 لتر فأكثر): يتراوح سعرها من 6,500 إلى 9,000 جنيه

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