هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. خبير يعلق ويتحدث عن توقعاته للأسعار

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، أن أسعار الذهب الحالية تمثل فرصة استثمارية جيدة في الوقت الراهن.

وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن سعر جرام الذهب يتراوح حالياً حول 4545 جنيهًا، بعد انخفاض طفيف من 4575 جنيهًا، ويعزى ذلك جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأشار خبير صناعة الذهب إلى أن التذبذبات السعرية العالمية للذهب تتأثر بعوامل خارجية، مثل القرارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويدعم الذهب كملاذ آمن.

وتوقع سعد استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس، مع احتمال انخفاض مؤقت مرتبط باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي. فإذا تم تثبيت سعر الفائدة، ستستقر الأسعار، أما إذا تم خفضها، فسيشهد الذهب ارتفاعًا يعوض الانخفاضات السابقة.

واختتم المهندس ياسر سعد حديثه بالتأكيد على أن الذهب يظل الخيار الأمثل للاستثمار الآمن، وأن الأسعار الحالية تعد فرصة مناسبة للشراء لمن يمتلكون سيولة نقدية ويرغبون في حماية مدخراتهم من تقلبات السوق، متوقعًا أن يعاود الذهب الصعود ليلامس مستويات 5000 جنيه للجرام في أغسطس، متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية.