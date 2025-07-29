

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعر مساء الاثنين في مصر.

يذكر أن سعر الذهب عاد في مصر للتراجع بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5366 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4595 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4040 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3130 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37,360 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.