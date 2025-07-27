تراجع جديد في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتب- أحمد والي:

سجل سعر الذهب تراجعا جديدا اليوم في مصر بنحو 20 جنيها ، بحلول نهاية التعاملات المسائية الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3073 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3951 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52686 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163853 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263429 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.