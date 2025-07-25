كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3086 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3968 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4630 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5291 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164550 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.72 % إلى نحو 3344 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.