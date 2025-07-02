كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 3093 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 3977 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5302 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 37120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164892 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 265100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11 % إلى نحو 3335 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.