كتبت-آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 11-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3077 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3956 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4615 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5275 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 36920 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164052 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 263750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3340 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.