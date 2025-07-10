كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات للجرام ، بحلول التعاملات المسائية الخميس 10-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات الخميس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3076 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4615 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5274جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164021جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15 % إلى نحو 3318 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.