كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 3077 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3956 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4615 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 5275 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 36920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164052جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35 % إلى نحو 3325 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.