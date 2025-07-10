

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع عشرة جنيهات لعيار 21.

يذكر أنه مع إغلاق بورصة الذهب في مصر سجل سعر الذهب الأربعاء، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع عشرة جنيهات لعيار 21 ليسجل 4620 جنيها، مع تغيرات ملحوظة في بورصة الذهب العالمية حول مستويات 3300 دولار للأونصة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4620 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3960 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36960 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.