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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

01:47 م الجمعة 06 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم للارتفاع في مصر بنحو 12 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 6-6-2025 ، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبةالذهب بغرفةالقاهرةالتجاريةسابقًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3136 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4033 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4705 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5377 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53,770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167224جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3358 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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