معدل التضخم بمدن مصر يقفز إلى 16.8% في مايو

كتبت- منال المصري:

قفز المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وتسارع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% لشهر مايو مقابل 13.5% في أبريل، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

كان معدل التضخم بمدن مصر هبط من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع في مايو للمرة الثالثة على التوالي تأثرا بزيادة أسعار البنزين والسولار التي تمت في أبريل.

ويعد التضخم على مستوى المدن أعلى من مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026.