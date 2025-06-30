كتبت- آية محمد:

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة توعية حول "مهارات المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" يوم 24 يونيو بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مصر ومكتبة مصر العامة فرع بنها، وفق بيان لها اليوم.

واستهدفت أنشطة الندوة عددًا من المشايخ والواعظات والقيادات بمديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، وجاءت في إطار جهود وزارة الاتصالات لرفع الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع، وبناء القدرات الرقمية للأفراد وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي، وكذلك ضمن أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية بشأن تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية والتمكين الرقمي للمواطنين بالمحافظة.



وركزت الندوة على مفاهيم المواطنة الرقمية وسبل الحماية من أخطار الإنترنت، مع توضيح أنواع التهديدات الرقمية الشائعة وأساليب الوقاية منها، وكيفية تعزيز السلوك المسؤول والآمن للأفراد في الفضاء الرقمي، وأهمية التعامل مع الجرائم الرقمية والتصدي لها.





ومبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت مبادرة قومية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين وتمكينهم من التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي.

وتركّز المبادرة على نشر المعرفة بمفاهيم المواطنة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية من خلال التدريب والدعم الإلكتروني، إلى جانب رفع الوعي بالأخطار الإلكترونية وسبل الحماية منها، كما تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقمية الحكومية بفاعلية، وبناء شراكات محلية ودولية لتبادل الخبرات.