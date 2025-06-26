خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدقيق والسكر والأسمنت والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والسكر والدقيق، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

83 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع السكر والدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس