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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

04:56 م الأربعاء 25 يونيو 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و 20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

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