نوربيتكو: معدل الإنتاج تخطى 16 ألف برميل زيت يوميًا

كتبت- دينا كرم:

استعرض الدكتور خالد الششتاوي، رئيس شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو"، أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى مواصلة الشركة فى تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج بموازنة تخطت الـ 100 مليون دولار حيث تجاوز معدل الإنتاج 16000 برميل زيت كما قامت الشركة بزيادة عدد صهاريج تخزين الخام بحقول الشركة حتى وصلت الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف برميل.

وتابع أن الشركة نجحت في إنشاء وتشغيل مشروعين مهمين وهما خط الشحن الجديد من منطقة استقبال الزيت إلى خط أنابيب التصدير بشركة قارون والذي ساهم في الحد من مخاطر النقل بالشاحنات إلى السويس و تقليل الفقد في الزيت، و توفير مليون دولار شهرياً من تكلفة التشغيل

وأضاف أن المشروع الثاني مد خط للغاز بطول 27 كم بين حقول نوربيتكو وحقول شركة خالدة للبترول بتكلفة إجماليه 3٫8 مليون دولار لإستخدام الغاز بديلاً عن الديزل لتوفير ما يعادل 12 مليون دولار سنوياً.

ووفق بيان الوزراة اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عقده كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" بالمعادي مع قيادات الشركة، مؤكدًا على أن تحقيق هدف زيادة الإنتاج بأقل تكلفة هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع شركات الإنتاج، مشددًا على أن كل برميل زيت أو متر مكعب غاز يتم إنتاجه إضافيًا يمثل نجاحًا مهمًا للقطاع ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.

وأشار بدوى إلى أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتحديد خزانات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للدولة وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا في الوقت ذاته على الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة العمليات.

وحرص الوزير على فتح باب الحوار مع قيادات الشركة وعدد من شباب المهندسين للتعرف على رؤيتهم وخططهم، واستمع لتحديات العمل، مؤكدًا أن الوزارة وهيئة البترول ملتزمتان بتوفير الدعم اللازم لتحويل تلك التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز العمل الجماعي مع الشركاء الأجانب، وتوزيع المهام، وتبادل الخبرات.