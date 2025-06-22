

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية السبت 21-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5474 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4790 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4106 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3193 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2281 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 170270 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.