كجوك: إطلاق حزمة للتسهيلات الضريبية العقارية والجمركية قريبا

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبة العقارية خلال الربع الأول من العام المالى المقبل- يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي بنحو 36% ما يعادل 500 مليار جنيه، دون فرض أى أعباء جديدة.

وأوضح الوزير أن نمو الايرادات الضريبية جاءت رغم تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، وقد تم توجيه هذه الزيادة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.