إعلان

المالية تعلن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية اليوم

12:18 م السبت 21 يونيو 2025

وزارة المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

عقدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مؤتمرا لأول مرة تحت اسم "شكرًا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

كما يتضمن المؤتمر تكريم الداعمين والمساندين لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية وأيضا تكريم شركائنا الممولين انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.

وتتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مفاهيم التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية .

كما سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين وفنانين وإعلاميين ومحامين وأطباء ومهندسين وشركات تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى دفعنا أن نطلق على تلك الفاعلية " شكراً" إيماناً بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والإستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة المالية مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف تعاملات السبت

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"