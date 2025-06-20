كيف تحركت أسعار الذهب خلال أول أسبوع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

في بداية الأحداث، يوم الجمعة الماضي، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4845 جنيهًا، عقبها موجة من الارتفاعات مدفوعة بحالة القلق وارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث بلغ السعر ذروته يوم الأحد الماضي عند 4930 جنيهًا للجرام.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في وقت سابق لـ "مصراوي"، إن سوق الذهب يعيش حالة من الترقب لما وصفه بـ"المجهول المخيف" بفعل زيادة حدة الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتداعياتها الوخيمة على المنطقة.

وأوضح أن صعود أسعار الذهب من المرجح أن يتخطى سقف التوقعات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا، إذ بدأ الذهب رحلة تراجع جديدة يوم الاثنين، حيث انخفض إلى 4850 جنيهًا، ثم استمر في الهبوط حتى وصل عيار 21 إلى 4780 جنيهًا للجرام حتى وقت كتابة التقرير.

وأرجع منيب انخفاض أسعار الذهب إلى تراجع سعر صرف الدولار في مصر، فبعد أن كان يلامس 51 جنيهًا، تراجع مرة أخرى إلى 50.21 جنيه بتعاملات الاثنين الماضي، بالإضافة إلى شبه ثبات في سعر الذهب العالمي.

وأوضح أن أسعار الذهب تحدد وفق عاملين أساسيين، هما: سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

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