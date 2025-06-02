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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

09:46 ص الإثنين 02 يونيو 2025

أسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و 74جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و400 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.

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أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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