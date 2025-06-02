الصين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية



وكالات

رفضت الصين، اليوم الاثنين، مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

كانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف، بحسب سكاي نيوز.

لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال: "إن بكين تبطئ تنفيذ الاتفاق".

وردت بكين الاثنين بالقول إن واشنطن "وجهت اتهاماتٍ زائفة واتهمت الصين خلافا للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة.

والاسبوع الماضي اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الصين بأنها "انتهكت الاتفاق تماما"، دون تقديم تفاصيل.

لكن وزارة التجارة الصينية أكدت أنها "ثابتة في حماية حقوقها ومصالحها وصادقة في تطبيق الاتفاق".

أضافت أن واشنطن "فرضت على التوالي عددا من الإجراءات التقييدية التمييزية ضد الصين"، مشيرة إلى ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة.

وحضت الصين "الولايات المتحدة على ملاقاتها في منتصف الطريق وتصحيح أفعالها الخاطئة فورا والتمسك بشكل مشترك بالاجماع الذي تم التوصل اليه في محادثات جنيف التجارية".

وإذا لم يحدث ذلك، "فإن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لدعم حقوقها ومصالحها المشروعة".