سان بطرسبورج- دينا خالد:

قال عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، إن تحالف "أوبك+" نجح في تحقيق نجاحات بارزة، حيث أصبحت أوبك ضامنا رئيسيا لأسعار النفط في أسواق النفط العالمية.

وأضاف بن سلمان، خلال حديثه على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أن روسيا تتمسك دائماً بمبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للأمم والشعوب مع شركائها، وخاصة ضمن أعضاء مجموعة البريكس.

وتابع بن سلمان، أنه من المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع الجانب الروسي، حيث أن هناك تقارب بين البلدين، ونعمل معا لخلق وهيئة مناخ استثماري مناسب.

وأشار بن سلمان، إلى أن هناك صعوبات وقيود في حركة التجارة العالمية سنحاول معا أن نجد طرقات للتعامل مع القيود الحالية.

وانطلقت أمس أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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