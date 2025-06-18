كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد مكاسب بلغت 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال حدوث تعطل في الإمدادات بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل في مقابل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة والذي قد يؤثر على الطلب على النفط، بحسب وكالة "رويترز".

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.46 %، لتصل إلى 76.1 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.48 %، لتصل إلى 74.48 دولارًا للبرميل.

وكان السهمان قد ارتفعا في البداية بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.5% في التعاملات المبكرة.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إيران إلى "الاستسلام غير المشروط" مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السادس.

قال ثلاثة مسؤولين يوم الثلاثاء إن الجيش الأميركي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في المنطقة لتعزيز قواته .

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن إسرائيل تعاني من نقص في أنظمة اعتراض الصواريخ الدفاعية "حيتس" مما يثير المخاوف بشأن قدرتها على مواجهة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من إيران.

وقال محللون إن السوق تشعر بقلق كبير إزاء اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط المنقول بحرا في العالم.

وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تستخرج نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام، لكن الطاقة الفائضة لدى المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها يمكن أن تغطي هذا بسهولة.

وقال محللون في وكالة فيتش في مذكرة لعملائهم "إن أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار".

"ومع ذلك، حتى في حالة غير محتملة تتمثل في فقدان جميع الصادرات الإيرانية، فمن الممكن استبدالها بطاقة فائضة من منتجي أوبك+... حوالي 5.7 مليون برميل يوميا."

وارتفعت أسعار خام برنت نحو 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وقال محللون في فيتش إنهم يتوقعون احتواء علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط عند نحو 5 إلى 10 دولارات.

وتتطلع الأسواق أيضا إلى اليوم الثاني من مناقشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%.

ومع ذلك، فإن الصراع في الشرق الأوسط وخطر تباطؤ النمو العالمي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، وهو موعد أقرب من توقعات السوق الحالية في سبتمبر، حسبما قال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي.

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