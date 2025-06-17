إعلان

البورصة تعتزم إطلاق تطبيق جديد على الموبايل "EGX Gate"

03:00 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية اقتراب إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "بوابة البورصة المصرية" EGX Gate –، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة و بناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية.

وبحسب بيان البورصة، تأتي جهود البورصة المصرية المتواصلة لتعزيز الشفافية وزيادة مستويات التواصل بين أطراف سوق الأوراق المالية، واستمرارا لعملها الدؤوب لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي.

ويعد تطبيق EGX Gate أداة ذكية تقدم محتوى تفاعليًا ومعلومات موثوقة، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث أخبار السوق، والأوراق المالية المقيدة، ومتابعة السوق، وملخص لأهم المؤشرات.

وتابع البيان، أن البورصة المصرية ترحب بتلقي الآراء والمقترحات عبر منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي - "منصة حوار البورصة"، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مقترحات كافة الأطراف ذات الصلة في تطوير أدوات السوق وتلبية احتياجاتهم بصورة فعالة.

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للسوق بصفة عامة وعلى الأخص المستهدف رقم (60) – " تطوير النظم والتطبيقات المعمول بها في البورصة".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة البورصة المصرية الموبايل EGX Gate
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟