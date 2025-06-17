البورصة تعتزم إطلاق تطبيق جديد على الموبايل "EGX Gate"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية اقتراب إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "بوابة البورصة المصرية" EGX Gate –، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة و بناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية.

وبحسب بيان البورصة، تأتي جهود البورصة المصرية المتواصلة لتعزيز الشفافية وزيادة مستويات التواصل بين أطراف سوق الأوراق المالية، واستمرارا لعملها الدؤوب لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي.

ويعد تطبيق EGX Gate أداة ذكية تقدم محتوى تفاعليًا ومعلومات موثوقة، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث أخبار السوق، والأوراق المالية المقيدة، ومتابعة السوق، وملخص لأهم المؤشرات.

وتابع البيان، أن البورصة المصرية ترحب بتلقي الآراء والمقترحات عبر منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي - "منصة حوار البورصة"، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مقترحات كافة الأطراف ذات الصلة في تطوير أدوات السوق وتلبية احتياجاتهم بصورة فعالة.

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للسوق بصفة عامة وعلى الأخص المستهدف رقم (60) – " تطوير النظم والتطبيقات المعمول بها في البورصة".