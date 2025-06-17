أسعار النفط تعود للارتفاع مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تزايد الاضطرابات الناجمة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، على الرغم من أن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز".

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أي بنسبة 1.98 %، لتصل إلى 74.68 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.29 دولار، أي بنسبة 1.8 %، ليصل إلى 73.06 دولار.

وعلّقت إيران جزئيًا إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي تشترك فيه مع قطر، بعد أن تسببت غارة إسرائيلية في حريق هناك السبت الماضي، كما استهدفت إسرائيل مستودع شهران النفطي في إيران، ورغم ذلك لم يلاحظ أي انقطاع واضح في تدفقات النفط.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "السوق قلقة إلى حد كبير بشأن الاضطرابات عبر (مضيق) هرمز لكن خطر ذلك منخفض للغاية".

وقال هانسن إنه لا توجد رغبة في إغلاق الممر المائي لأن إيران ستخسر عائداتها والولايات المتحدة تريد أسعار نفط أقل وتريد خفض التضخم.

اصطدمت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران، الثلاثاء، بالقرب من مضيق هرمز، حيث تزايدت التداخلات الإلكترونية، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة.

ورغم احتمال حدوث اضطرابات، هناك مؤشرات على أن إمدادات النفط لا تزال وفيرة وسط توقعات بانخفاض الطلب.

وفي تقريرها الشهري عن النفط الصادر يوم الثلاثاء، عدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط بالخفض بنحو 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، وزادت تقديرات العرض بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إن المستثمرين يركزون أيضا على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي، في حين من المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية، التي توجه تحركات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

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