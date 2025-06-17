انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 17-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3203 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4119 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4805 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5492 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54920 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170801 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 3388 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.