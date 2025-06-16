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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 مع بداية التعاملات

06:37 ص الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5586 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4888 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4190 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3259 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2327 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 173736 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.37 % إلى نحو 3432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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