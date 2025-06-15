انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الذهب.. خريطة الأسعار اليوم 15-6-2025

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والعدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

وصل لـ 4900 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم