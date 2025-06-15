

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5560 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4865 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3244 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2317 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 172936 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.37 % إلى نحو 3432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.