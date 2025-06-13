كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و340 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.