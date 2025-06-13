إعلان

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

10:40 ص الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و340 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران
بعد ضرب إيران.. كاتس يعلن الطوارئ في كل الأراضي المحتلة