وزير الاتصالات يشهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج القانون والتكنولوجيا

كتبت- آية محمد:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمي للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك"، وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمي الشامل، ويُسهم في تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.

وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى خريجي كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص في الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

وفي كلمته؛ أكد طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة؛ مشيرًا إلى أن القطاع لم يعد قاصرًا على خريجي كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالًا مفتوحًا أمام مختلف التخصصات والمهن.

وأوضح أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه في أهميتها مهارتي القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح في مساره المهني.

وأشار طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين في الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.

كما أعلن طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضي قدمًا في تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما في ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار في عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.

وخلال الفعالية هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارًا مفتوحًا مع عدد من نماذج خريجي البرنامج، تم خلالها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب.

كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التي تُمكّنهم من المشاركة بفعالية في تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.





