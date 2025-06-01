كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025، بينما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و 73 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و 145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.