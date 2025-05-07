62 % زيادة في حجم الاستثمارات بصناديق الذهب بمصر في 4 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

قفز حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة بنسبة 62 % منذ بداية العام ليسجل حاليًا 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي مقابل 1.3 مليار جنيه مع نهاية ديسمبر 2024؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجلت حجم العملاء لصناديق الثلاثة ارتفاعًا ليصل أعدادهم من 166 ألف عميل مع نهاية العام الماضي ليصل لـ 200 ألف عميل حاليًا.

ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.

وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، أعلنت أنها رصدت مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح.

وحذرت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.

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