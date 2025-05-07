ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الخيار، والجوافة، والبطاطس، والملوخية، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 جنيه و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و75 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.