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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:14 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بمستواه أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 94 و98 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

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