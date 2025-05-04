انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3084 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3965 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5286 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164394 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264300 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04 % إلى نحو 3240 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







