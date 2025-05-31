سميح ساويرس يرد: لماذا يفضل ألا يورث أبناءه كل أمواله؟

كتبت- منال المصري:

أوضح سميح ساويرس رجال الأعمال المصري وجهة نظره في تفضيله عدم توريث أبنائه كل ثروته، خلال إحدى حلقات بودكاست "الحل إيه؟" المذاع على اليوتيوب.

وقال سميح إن "اتجاهي في عدم توريث أبنائي كل ثروتي جاء لاقتناعي أن الأولاد يحصلون على ميراث كتير أوي قد لا يكون في صالحهم فقد يفقدهم الحنين للدخول في نفس تجربة والدهم وجدهم في الإضافة والبناء على ما حصلوا عليه وهو ما يحرمهم من متعة الإنجاز والعمل.



"وفي نفس الوقت جزء آخر من الأموال الكثيرة يذهب إلى الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية وهو يكون حل منطقي في حال زيادة الأموال عن الحاجة" وفق ما قاله سميح ساويرس.



وحول تباهي البعض بمقتنياتهم الفارهة بشكل علني، يرى سميح ساويرس أن هذا يعكس عدم امتلاكهم للقناعة بخلاف من لديه قناعة لن يكون في احتياج لهذا الاستعراض "أنا اللي بيشوفني إزي باللبس هم هم كام جاكت على كام بنطلون مش فارقة معايا لأني مكتفي مش جعان" .

وأضاف أن الغني ليس بكثرة الأموال بالبنوك لكن الغني الذي لديه رضا وسعادة بما يمتلكه وسعادة بمنزله أو سيارته وملابسه، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يقيس الثراء بحجم الأموال في البنوك "أعرف مليارديرات فقراء بسب نظرتهم لزملائه لديهم مركب تزيد عن ما لديه مرة ونصف أو طائرة ليس لديه مثلها.







