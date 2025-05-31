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تمثل عبئا أكبر على الأعمال.. سميح ساويرس: الرسوم بمصر أعلى من الضرائب

11:53 ص السبت 31 مايو 2025

سميح ساويرس

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كتبت- منال المصري:

رفض سميح ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال المصريين مقولة أن الضرائب على الدخل المطبقة في مصر أقل من دول عديدة في العالم بسببب اقتصار النظرة على الضرائب فقط دون احتساب تكلفة الرسوم المسددة والتي تمثل عبئا أكبر بكثير على الأعمال.

وأكد سميح في إحدى حلقات "بودكاست الحل إيه" المذاع على اليوتيوب، أن تكلفة الرسوم في مصر التي يتم تحصيلها على قيمة الاستثمار أو من حجم المبيعات أو الرخص أو التجديدات وخلافه تكون أعلي من الضرائب.

وأوضح أن زيادة عبء الرسوم على الأعمال تأتي بسبب احتسابها على النشاط دون النظر للمكسب أو خسارة المشروع بخلاف الضرائب التي يتم سدادها على أرباح المشروع فقط.

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