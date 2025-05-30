أستاذ تمويل يكشف أسباب الموجة التضخمية خلال الفترة الماضية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل، إن "الموجة التضخمية التي شهدتها الفترة الماضية كان سببها الرئيسي ندرة العرض، وليس زيادة في الطلب".

خلال حلقة استثنائية من برنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "أون"، أوضح الخولي أن "اجتماع العديد من الأسباب الخارجية ساهم في هذه الندرة، أبرزها جائحة كورونا، وبداية الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اختناقات بسلاسل الإمداد".

وأضاف أن "بعض السياسات المحلية، مثل حركة التجارة عن طريق إصدار اعتمادات مستندية للاستيراد، كان لها أثر سلبي على توافر السلع".

وأشار الخولي إلى أن "حل هذا الموضوع الرئيسي يكمن في تشجيع حركة التصنيع بغرض التصدير"، مؤكدًا على ضرورة "تبني فكرة التصنيع المحلي لتوفير الاحتياج المحلي، بالإضافة إلى استدراج المصنع العالمي والمصنع الوطني لوضع مراكز تصنيعية في مصر بغرض التصدير، لتصبح مصر مركزًا للتصدير".

أكد الخولي اتفاقه مع فكرة أن "الإحلال الواردات ليست سياسة العصر"، لكنه نوه إلى أن "العالم قد اهتز من الاضطراب الشديد الذي حصل في قواعد التجارة التي اعتاد عليها الجميع منذ 60 عامًا".

واختتم الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل: "أصبح هناك منطق لعدم فقدان الإيمان بالتجارة العالمية، ولكن يجب التحوط من تقلباتها غير المتوقعة".